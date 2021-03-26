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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكن: يمكننا العمل مع روسيا فى بعض المجالات رغم التحديات

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:34 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك مجالات يمكن لواشنطن أن تعمل مع روسيا فيها، على الرغم من التحديات التي تمثلها موسكو، حسب تعبيره.

وأضاف بلينكن في تصريح لقناة "يورونيوز"، نشر نصه على موقع الخارجية الأمريكية، أن روسيا كانت تشكل "موضوعا كبيرا في مناقشات الناتو هذا الأسبوع"، وأن هناك "قلقا مشتركا بشأن بعض الأعمال العدائية من جانبها".

وبعد تجديده توجيه الاتهامات الأمريكية التقليدية لروسيا بالتدخل في الانتخابات والهجمات السيبرانية ومحاولة اغتيال المعارض أليكسي نافالني و"العدوان" في شرق أوكرانيا، قال بلينكن إن أنظمة الأسلحة الجديدة التي تطورها روسيا تثير قلق واشنطن وحلفائها.

وتابع: "أعتقد أن هناك تقييما مشتركا للتحديات التي تمثلها روسيا وكذلك التزاما مشتركا للوقوف معا في التصدي لها".

وأضاف: "نحن ندرك أيضا أنه قد تكون هناك مجالات يمكننا العمل معا فيها بناء على مصالحنا المشتركة"، مشيرا إلى تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، والرقابة على الأسلحة.

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات بممارسة أي أعمال عدائية ضد دول أخرى، بما فيها التدخلات المزعومة في الانتخابات والهجمات السيبرانية كما أكدت أنها ليست طرفا في النزاع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

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