رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: على الاتحاد الأوروبى منع صادرات منتجى اللقاحات المتأخرين

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:29 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
طباعة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يؤيد تشديد قيود الاتحاد الأوروبي على صادرات اللقاحات من شركات الأدوية التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية مع الاتحاد الأوروبي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "إنها قمة السذاجة. أؤيد آليات مراقبة الصادرات التي وضعتها المفوضية الأوروبية، وأنا أؤيد حقيقة أنه يجب علينا منع جميع الصادرات طالما أن بعض شركات الأدوية لا تحترم التزاماتها مع الأوروبيين".

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية عشية قمة زعماء الاتحاد، أن "لديها خطة جاهزة في هذا الملف لأن المزيد من اللقاحات المنتجة في دول الاتحاد يجب أن تتاح لمواطنيها قبل شحنها للتصدير".

بدورها، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من أن الاتحاد لن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد ما أسمتها دول الطرف الثالث.

وقالت: "الاتحاد وافق على تصدير نحو 41 مليون جرعة من اللقاح إلى 33 دولة في الأسابيع الستة الماضية، ويعتقد أنه يأتي في طليعة من يبذل جهودا دولية لمشاركة اللقاحات".

وتعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات في الداخل والخارج بسبب بطء حملة اللقاحات، حيث لم يوفر سوى حوالي ثلث اللقاحات اللازمة لدوله.

موضوعات متعلقة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

تردد القنوات الناقلة والمفتوحة لمتابعة مباراة مصر وكينيا الخميس 25-3-2021

منى زكى وأحمد حلمي يتصدران موكب المومياوات الملكية

موعد ليلة النصف من شعبان وفضل الصيام فيها


الصور

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إيطاليا تفوز على أيرلندا الشمالية 2-0 فى تصفيات مونديال 2022

ألمانيا تستهل مشوارها فى تصفيات المونديال بالفوز على أيسلندا 3-0

فوز إنجلترا على سان مارينو 5-0 فى تصفيات كأس العالم

غينيا الإستوائية تتأهل لكأس الأمم الإفريقية بالفوز على تنزانيا بهدف نظيف

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 