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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

متعهد دفن موتى يحول «التوابيت» إلى ألواح «تزلج»

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:17 ص
ألواح «تزلج»
ألواح «تزلج»
وكالات
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حول أنوسورن يونجيرن، وهو متعهد دفن وصانع توابيت من بانكوك بتايلاند، يبلغ من العمر 30 عاما، التوابيت غير المباعة إلى ألواح تزلج.

وحسب وكالة أنباء " فرانس برس"، لاحظ متعهد الدفن أنه خلال جائحة كورونا، أصبح العديد من المقيمين التايلانديين مهتمين بالتزلج على الألواح الخشبية، وهو ما تسبب في رفع أسعار هذه الألواح بحيث أنه لم يعد بإمكان الجميع تحمل تكلفتها.

ولفت إلى أن التوابيت غير المباعة كانت مكدسة لديه في أحد المستودعات، لذلك قرر بث حياة جديدة فيها وتحويلها إلى ألواح تزلج. علاوة على ذلك "لاسيما وأن صنع التابوت ولوح التزلج متشابه جدا".

وتابع: "أريد أن أمنح الأطفال الذين ليس لديهم حقًا حظوظ كبيرة في الحياة، فرصة للتزلج. كما أنني لا أريدهم أن يطلبوا من والديهم شراء لوح تزلج جديد تكون تكلفته مرتفعة".

وأضاف: "لم يسمع بعض الأطفال عن لوح التزلج من قبل، لذا أريد أن أجعل هذه الألواح أقرب ما يمكن من الألواح الحقيقية، حتى يتسنى لهم اللعب والابتسام قليلا".

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