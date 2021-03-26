كردستان العراق.. اشتباكات بين مقاتلى «العمال الكردستانى» والجيش التركى

اندلعت اشتباكات بين عناصر تابعين لـ"حزب العمال الكردستاني" والجيش التركي في بلدة باتيفا التابعة لقضاء زاخو شمالي العراق.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مدير ناحية باتيفا دلشير عبدالستار، إن "القصف التركي جاء بعد أن هاجم مقاتلو العمال الكردستاني قاعدة عسكرية تركية بالقرب من قرية كري بيه مساء الخميس، وبدأ بعدها القصف التركي حول القرية".وأضاف، أن "القصف التركي لا يزال مستمرا في تلك المنطقة".وتابع: "يعيش في القرية مدنيون، ولكن المنطقة التي قصفتها تركيا، لم تكن مأهولة بالسكان".من جهتها، أكدت مصادر إعلامية محلية أن "الطيران التركي قصف المنطقة، وتقوم طائرات بدون طيار بمراقبتها".وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات اندلعت بين مقاتلي الحزب والجيش التركي في قريتي بانكي العليا وبانكي السفلى في باتيفا، ولكن "الأضرار لم تحص بعد"