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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:14 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
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دانت الخارجية الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ هذا الأسبوع، معتبرة إياه تهديدا للأمن والاستقرار الدولي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تدين عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار".

وأضاف أن "عمليات الإطلاق هذه تمثل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتهدد المنطقة والمجتمع الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتهم كوريا الشمالية بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخين قصيري المدى هذا الأسبوع.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة سترد على أعمال بيونج يانج في حال حدوث أي تصعيد من قبلها.

وأعلنت كوريا الشمالية الخميس عن إطلاق صاروخ تكتيكي جديد بعد إطلاقها صاروخين بالستيين في وقت سابق من الأسبوع.

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