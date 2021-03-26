الاتحاد الأوروبى: على تركيا أن تلتزم بسلوكها المعتدل

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تركيا إلى الالتزام بـ"سلوكها المعتدل" الأخير، معبرا عن تفاؤل حذر بشأن تحسن العلاقات مع أنقرة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ميشيل في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي: "نأمل في تحسين العلاقات مع تركيا، لكن في الوقت ذاته... من المهم بالنسبة إلينا أن تلتزم تركيا بسلوكها الإيجابي والمعتدل".وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يبقى "حذرا" في العلاقات مع تركيا.وأشار إلى أن هناك اتصالات بين بروكسل وأنقرة لتنظيم زيارته لتركيا، التي قد تتم في أبريل المقبل.