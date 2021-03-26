كندا تمدد تجميد ممتلكات الرئيس التونسى الراحل بن على وأسرته

أعلنت السلطات التونسية أن كندا أصدرت أمرا يقضي بـ"تمديد تجميد" ممتلكات عدد من أفراد عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي 5 أعوام إضافية.وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، وقالت الوزارة إن "الجريدة الرسمية الكندية نشرت في 17 مارس الجاري أمرا يقضي بتمديد تجميد ممتلكات عدد من أفراد عائلة الرئيس الأسبق (1987-2011) الموجودة على التراب الكندي لفترة 5 سنوات إضافية بداية من 24 الشهر الجاري".واعتبر البيان أن "التمديد سيمكن من ضمان مواصلة تجميد الأموال والممتلكات المنهوبة الموجودة على التراب الكندي، ومنح القضاء التونسي مهلة جديدة لمواصلة التعاون مع الجهات الكندية المختصة للقيام بما يتعين بغرض استردادها".وتقدر منظمات تونسية الأموال المهربة بالخارج من جانب بن علي وعائلته بـ23 مليار دولار.وفي 11 مارس الجاري أعلنت الرئاسة التونسية أن سويسرا حولت 3.5 مليون دينار (1.27 مليون دولار) من أصول بن علي إلى حساب الدولة بالبنك المركزي التونسي.جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن في سبتمبر 2020 تشكيل لجنة في الرئاسة تعنى بملف الأموال المنهوبة في الخارج خلال حكم بن علي.