إيبارشية نجع حمادى تعلن ترتيبات حضور القداسات الإلهية

أعلنت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات حضور القداسات الإلهية بها تزامنًا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، في بيانٍ له، إن حجز القداسات الإلهية يستمر بنسبة 20 %، لافتا إلى أنه يكتفي بحضور الفرد قداس واحد شهريا لإتاحة الفرصة للآخرين للحضور.وشدد أسقف نجع حمادي، في بيانه، إلى ضرورة تعقيم الكنائس عقب صلوات القداسات الإلهية، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية خلال القداسات من ارتداء كمامات والتباعد الإجتماعى، وقياس درجات الحرارة قبيل دخول الكنائس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.