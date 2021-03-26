ميركل: بروكسل واشنطن تتبنيان مواقف مشتركة تجاه روسيا والصين وتركيا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مواقف مشتركة تجاه الصين وروسيا وتركيا.وقالت ميركل في أعقاب قمة افتراضية للاتحاد الأوروبي حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن: "بحثنا الأجندة العابرة للأطلسي، حيث قدم جو بايدن رؤيته وأفصح شارل ميشيل وأنطونيو كوستا عن المصالح الأوروبية من جانبنا".وأضافت: "لدينا الكثير من الأمور المشتركة التي نريد العمل عليها، وهذا يخص التعاون بشأن المناخ وإنهاء الحروب التجارية.. وهذا يخص أيضا العلاقات مع الصين وروسيا وتركيا كذلك".وردا على سؤال حول الصين، أشارت ميركل إلى أنه ليس هناك تطابق كامل للمواقف على الرغم من وجود الكثير من النقاط المشتركة.وأكدت أن الزعماء الأوروبيين يأملون بأن يزور بايدن أوروبا في الصيف ويحضر اجتماع الناتو.واعتبرت ميركل حضور بايدن قمة الاتحاد الأوروبي دليلا "على أننا في حوار دائم".