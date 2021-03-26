رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس.. مخاوف من اندلاع موجة ثالثة من جائحة كورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:58 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
طباعة
أبدى عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا الهاشمي الوزير تخوفه من تعرض تونس لموجة ثالثة من وباء "كوفيد – 19".

وأكد الوزير أن "32 ألف تونسي تلقوا التلقيح في ظرف 12 يوما"، مشيرا إلى أن "عدد المسجلين في منظومة "إيفاكس" بلغ حوالي 700 ألف شخص".

وأعلنت السلطات التونسية الأسبوع الماضي عن وصول 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.

وأكدت عضو اللجنة الوطنية التونسية للتطعيم أحلام نزار "وصول 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" لمخازن وزارة الصحة"، موضحة أن "هذه الكمية ستخصص لتطعيم 15 ألف شخص من العاملين في القطاع الصحي".

وانطلقت الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في 13 مارس الجاري، بعد وصول اللقاح الروسي.

وسجلت تونس إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 248 ألف حالة، بالإضافة إلى 8663 حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

يسرا وحسين فهمي ضمن النجوم المشاركين في موكب المومياوات الملكية

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة


الصور

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الأكثر قراءة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

إيطاليا تفوز على أيرلندا الشمالية 2-0 فى تصفيات مونديال 2022

ألمانيا تستهل مشوارها فى تصفيات المونديال بالفوز على أيسلندا 3-0

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 