تونس.. مخاوف من اندلاع موجة ثالثة من جائحة كورونا

أبدى عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا الهاشمي الوزير تخوفه من تعرض تونس لموجة ثالثة من وباء "كوفيد – 19".وأكد الوزير أن "32 ألف تونسي تلقوا التلقيح في ظرف 12 يوما"، مشيرا إلى أن "عدد المسجلين في منظومة "إيفاكس" بلغ حوالي 700 ألف شخص".وأعلنت السلطات التونسية الأسبوع الماضي عن وصول 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.وأكدت عضو اللجنة الوطنية التونسية للتطعيم أحلام نزار "وصول 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" لمخازن وزارة الصحة"، موضحة أن "هذه الكمية ستخصص لتطعيم 15 ألف شخص من العاملين في القطاع الصحي".وانطلقت الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في 13 مارس الجاري، بعد وصول اللقاح الروسي.وسجلت تونس إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 248 ألف حالة، بالإضافة إلى 8663 حالة وفاة.