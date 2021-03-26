موريتانيا تعرض فرص الاستثمار أمام رجال أعمال فرنسيين

عرض وزير الاقتصاد الموريتاني السيد عثمان مامودو، أمام تجمع من رجال الأعمال الفرنسيين وممثلي كبريات الشركات والمقاولات الفرنسية المنضوين داخل جمعية أرباب العمل الدولية، فرص الاستثمار في بلاده.وأكدت وزارة الاقتصاد، في بيان لها، أن الوزير عرض على رجال الأعمال الفرنسيين الفرص الاستثمارية الهامة والمزايا التي تتيحها موريتانيا، والتي تتميز بتنوع ثرواتها المعدنية والبحرية، مشيرا إلى توقع ارتفاع الدخل المحلي الإجمالي مع بداية استغلال الغاز سنة 2023 بناء على تقديرات تؤكد وجود احتياطات معتبرة في المنطقة البحرية.وكشف عن طموح الحكومة الموريتانية في تنويع اقتصادها الذي يتجاوز استغلال الطاقة حيث توجد فرص هامة يمكن للشركات الفرنسية الاستفادة منها في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والصيد، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك مقدرات كبيرة في هذه القطاعات.وعلى صعيد متصل بحث الوزير مع نائب رئيس لجنة افريقيا بجمعية أرباب العمل الدولية، السيد أريك باستين بالوهي إمكانية تعزيز وتطوير العلاقة الموريتانية الفرنسية في مجال الاعمال والاستثمار.