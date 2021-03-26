رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تعرض فرص الاستثمار أمام رجال أعمال فرنسيين

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:07 ص
وزير الاقتصاد الموريتاني
وزير الاقتصاد الموريتاني السيد عثمان مامودو
أ ش أ
طباعة
عرض وزير الاقتصاد الموريتاني السيد عثمان مامودو، أمام تجمع من رجال الأعمال الفرنسيين وممثلي كبريات الشركات والمقاولات الفرنسية المنضوين داخل جمعية أرباب العمل الدولية، فرص الاستثمار في بلاده.

وأكدت وزارة الاقتصاد، في بيان لها، أن الوزير عرض على رجال الأعمال الفرنسيين الفرص الاستثمارية الهامة والمزايا التي تتيحها موريتانيا، والتي تتميز بتنوع ثرواتها المعدنية والبحرية، مشيرا إلى توقع ارتفاع الدخل المحلي الإجمالي مع بداية استغلال الغاز سنة 2023 بناء على تقديرات تؤكد وجود احتياطات معتبرة في المنطقة البحرية.

وكشف عن طموح الحكومة الموريتانية في تنويع اقتصادها الذي يتجاوز استغلال الطاقة حيث توجد فرص هامة يمكن للشركات الفرنسية الاستفادة منها في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والصيد، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك مقدرات كبيرة في هذه القطاعات.

وعلى صعيد متصل بحث الوزير مع نائب رئيس لجنة افريقيا بجمعية أرباب العمل الدولية، السيد أريك باستين بالوهي إمكانية تعزيز وتطوير العلاقة الموريتانية الفرنسية في مجال الاعمال والاستثمار.

موضوعات متعلقة

يسرا وحسين فهمي ضمن النجوم المشاركين في موكب المومياوات الملكية

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

منى زكى وأحمد حلمي يتصدران موكب المومياوات الملكية

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل


الصور

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إيطاليا تفوز على أيرلندا الشمالية 2-0 فى تصفيات مونديال 2022

فوز إنجلترا على سان مارينو 5-0 فى تصفيات كأس العالم

غينيا الإستوائية تتأهل لكأس الأمم الإفريقية بالفوز على تنزانيا بهدف نظيف

الجزائر تتعادل مع زامبيا 3-3 فى تصفيات أمم إفريقيا.. وتأهل زيمبابوى

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 

«أنا يوسف إدريس» جديد بشري عبد المؤمن عن دار ريشة