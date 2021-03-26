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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:12 ص
رحاب عمر بالمانسترلى
رحاب عمر بالمانسترلى
نضال ممدوح
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يُقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي بالمنيل٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز، حفل غنائي موسيقي والذي تحييه المطربة رحاب عمر٬ والتي تقدم ليلة في إحياء ذكرى وتراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

ومن المقرر أن تُغني باقة من أجمل أغاني سيدة الغناء العربي منها: "رق الحبيب" كلمات أحمد رامي، وألحان محمد القصبجي، "أروح لمين" عبد المنعم السباعي، وألحان رياض السنباطي، "أقولك أيه عن الشوق" كلمات عبد الفتاح مصطفى، وألحان رياض السنباطي، "الرضا والنور" للشاعر طاهر أبو فاشا٬ ألحان وتوزيع رياض السنباطي٬ "طالت ليالي البعاد" كلمات أحمد رامي، وألحان محمد القصبجي٬ "غريب على باب الرجاء" كلمات طاهر أبو فاشا، وألحان كمال الطويل. بالإضافة إلى موسيقى "أنا فى تنتظارك" لزكريا أحمد.

يشار إلى أن الفنانة رحاب عمر واحدة من الأصوات المصرية التي بدأت مشوارها الفني بدار الأوبرا المصرية، حيث شاركت بالغناء في كورال الأطفال مع المايسترو سليم سحاب، ثم شاركت بفرقة عبد الحليم نويرة كصوليست متميزة من عام 2005م وإلى الأن، كما شاركت في العديد من المهرجانات والاحتفالات منها: قرطاج (2007)، مهرجان المألوف بالجزائر (2009)، القرين بالكويت ومهرجان الإكسبو بميلانو (2015).
تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم
تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

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