موريتانيا تثمن تعيين أحد دبلوماسييها مديرا لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى

ثمنت وزارة الخارجية الموريتانية تعيين الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات مديرًا لديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.وأكدت الخارجية الموريتانية في بيان لها تعيين الدبلوماسي الموريتاني المتميز والوزير السابق محمد الحسن ولد لبات مديرا لديوان رئيس المفوضية وانها تهنئ السيد محمد الحسن لبات على هذه الثقة، مشيدة بكفاءته وبأدائه الرائع في هذه المنظمة القارية العريقة.وخلصت إلى أنها تنتهز الفرصة لتؤكد «مواصلتها العمل بشكل مستمر، في إطار رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على دعم الحضور اللائق للكفاءات الوطنية الموريتانية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، تمثيلًا للبلد وخدمة لقضايا الإنسان».ويعتبر محمد الحسن ولد لبات دبلوماسيًا شغل منصب وزير الخارجية المويتاني في تسعينيات القرن الماضي ولمع نجمه بقوة في افريقيا حين لعب دورًا محوريا في الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة في السودان.