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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تفتح تحقيقا فى حادث اختطاف طائرتها

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:04 ص
اختطاف طائرتها موريتانيا
اختطاف طائرتها موريتانيا
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أعلن وزير النقل الموريتاني محمدو ولد امحيمد، فتح تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات حادث اختطاف طائرة موريتانية في مطار نواكشوط الدولي، وقال إن "مقتحم الطائرة يعاني من اختلالات عقلية".

وكشف الوزير الموريتاني - في تصريحات الليلة - أن مقتحم الطائرة "موريتاني الجنسية"، ومعروف لدى أجهزة الأمن الموريتانية، و"يعاني من مشاكل نفسية حسب تقارير طبية".

وأكد أن الأمن والسلامة متوفران في مطار نواكشوط، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات الناظمة لأمن وسلامة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن "لجنة عملياتية اجتمعت ودرست وشخصت الحادث".

وأوضح أن لجنة وزارية - برئاسة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال - عقدت أيضا اجتماعًا، بعضوية الوزراء المرتبطين بأمن وسلامة المطار، لافتا إلى أنه "بعد التشخيص؛ تدخلت قواتنا الأمنية الباسلة التي أشكرها جزيل الشكر على العملية التي قامت بها لتخليص الطائرة والقبض على الشخص الذي قام بالعملية"، وفق تعبيره.

وأنهى جهاز الأمن الموريتاني - في وقت سابق اليوم - عملية الاختطاف بعد اقتحام الطائرة واعتقال رجل يدعي أنه أمريكي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع (آمبرايير)، تابعة للشركة الموريتانية للطيران، كان تتواجد داخل مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وخالية من أي ركاب.

وشرعت الجهات المختصة في استجواب المعتقل، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، قبل فتح المطار أمام الرحلات المغادرة والوافدة.

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