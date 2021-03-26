إيطاليا تفوز على أيرلندا الشمالية 2-0 فى تصفيات مونديال 2022

فاز منتخب إيطاليا على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.سجل هدفي المنتخب الإيطالي: دومينيكو بيراردي في الدقيقة ١٤، وشيرو إيموبيلي في الدقيقة ٣٩.وبهذا الفوز، حصد المنتخب الإيطالي أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب سويسرا متصدر المجموعة، بينما تذيل منتخب أيرلندا الشمالية المجموعة بدون نقاط.وكانت سويسرا قد فازت على بلغاريا بنتيجة ٣-١، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.