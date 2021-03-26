كوريا الشمالية تطلق صاروخًا تكتيكيًا جديدًا

أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ تكتيكي موجه تم تطويره حديثا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس".وكانت الحكومة اليابانية ومصادر أمريكية قد أكدت أن كوريا الشمالية نفذت الليلة الماضية إطلاق صاروخين باليستيين.وأكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوجا، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه بحر اليابان صاروخين باليستيين سقطا في مياهه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.بدوره، أكد الجيش الكوري الجنوبي رصده إطلاق بيونج يانج جسما غير محدد، من السواحل الشرقية إلى البحر.