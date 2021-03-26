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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: حريق بمحطة نفطية فى جازان إثر اعتداء تخريبى بمقذوف دون إصابات

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:04 ص
حريق
حريق
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أعلنت المملكة العربية السعودية تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف؛ ما أدى إلى نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة القول: "عند الساعة التاسعة وثماني دقائق من مساء اليوم؛ تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، ونتج عن الاعتداء نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح".

وفي السياق، أدانت المملكة العربية السعودية، هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية.

وأوضح المصدر أن الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلًا عن أنه يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.

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