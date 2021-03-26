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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ألمانيا تستهل مشوارها فى تصفيات المونديال بالفوز على أيسلندا 3-0

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:56 ص
منتخب ألمانيا لكرة
منتخب ألمانيا لكرة القدم
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استهل منتخب ألمانيا لكرة القدم، مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بالفوز على ضيفه منتخب أيسلندا بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات.

سجل ثلاثية المنتخب الألماني، ليون جوريتسكا في الدقيقة ٢، وكاي هافيرتز في الدقيقة ٧، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة ٥٦.

وتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة بهذا الانتصار برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخبي رومانيا وأرمينيا، فيما تذيلت أيسلندا الترتيب.

وفي المباريات الأخرى للمجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية، فاز منتخب رومانيا على ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة ٣-٢، كما فاز منتخب أرمينيا على مضيفه ليشتنشتاين بهدف نظيف.

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