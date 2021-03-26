أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

سعر الحديد اليوم الجمعة

وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالي:

أسعار الرمل اليوم

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم ارض مصنع 13700 جنيه.سعر طه حديد بشاى للصلب 13500 جنيه.سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيها.سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه.سعر طن الحديد سرحان 13300 جنيه.سعر طن الحديد مراكبى 13300 جنيه.سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه.سعر طن حديد مصر الكومي 13300 جنيه.سعر طن حديد المعادي 13300 جنيه.سعر طن حديد العشري 13300 جنيه.سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه.سعر طن اسمنت المسلح 790 جنيها.سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها.سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها.سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها.سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنيها.سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها.سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيها.سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.سعر طن اسمنت المسله 725 جنيها.سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيها في الإسكندرية.سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 855 جنيها.سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 جنيها في القاهرة.سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيها.ننشر سعر الأسمنت الأبيض في الأسواق المصرية كالتالي:سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه.سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيه.سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيه.وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.