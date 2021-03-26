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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:34 ص
مواد البناء
مواد البناء
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية المصرية اليوم الجمعة 26-3-2021.

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

وفيما يلي قائمة بأسعار الحديد داخل السوق المحلية بمستهل تعاملات اليوم والتي جاءت كالآتي:

سعر الحديد اليوم الجمعة  

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم ارض مصنع 13700 جنيه.

سعر طه حديد بشاى للصلب 13500 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيها.

سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه.

سعر طن الحديد سرحان 13300 جنيه.

سعر طن الحديد مراكبى 13300 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه.

سعر طن حديد مصر الكومي 13300 جنيه.

سعر طن حديد المعادي 13300 جنيه.

سعر طن حديد العشري 13300 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالي:

سعر طن اسمنت المسلح 790 جنيها.

سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها.

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها.

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها.

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنيها.

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.

سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيها.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.

سعر طن اسمنت المسله 725 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيها في الإسكندرية.

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 855 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 جنيها في القاهرة.

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيها.

ننشر سعر الأسمنت الأبيض في الأسواق المصرية كالتالي:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه.

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيه.

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيه.

أسعار الرمل اليوم

وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.

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أسعار الطوب

وتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.

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