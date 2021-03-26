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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. افتتاح الدورة السابعة من معرض أجرى بيزنس

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:53 ص
اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
عبدالناصرمحمد
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يقوم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحضور اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة بإفتتاح معرض ومؤتمر أجرى بيزنس في دورته السابعة من مدينة الإسماعيلية، غدًا السبت في إطار توجهات رئيس الجمهورية نحو الاهتمام المتزايد بالتوسع في زيادة الرقعة الزراعية والخطة القومية للنهوض بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.

يتم تنظيم “معرض أجرى بيزنس للزراعة والإنتاج الحيواني“ في دورته السابعة خلال الفترة من 27 – 29 مارس بمدينة الإسماعيلية، حيث تم عقد الدورات الستة السابقة في القاهرة بأرض المعارض الدولية، وتم نقل مكان انعقاد المعرض هذه الدورة الى مدينة الإسماعيلية.

ويتبنى المعرض رؤية الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع التوسع في تربية وتسمين مليون رأس ماشية والمحافظة عليها من خلال الرعاية والتأمين، ومشروع التوسع في اقامة المزارع السمكية الكبرى، وإحياء المشروع القومي للبتلو، والتوسع في زيادة الرقعة الزراعية للعديد من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول الذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية.

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