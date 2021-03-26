البرازيل تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 100 ألف و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا في البلاد.وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير بلغ 2777 حالة.ووصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البرازيل منذ بدء الوباء إلى حوالي 12.3 مليون حالة كما سجلت البرازيل 303 آلاف و462 وفاة.وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين والوفيات.