فوز إنجلترا على سان مارينو 5-0 فى تصفيات كأس العالم

استهل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، بفوز كبير على ضيفه منتخب سان مارينو بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من تصفيات قارة أوروبا للمونديال.سجل أهداف إنجلترا كل من، جيمس وارد بروس في الدقيقة 14 ودومينيك كالفيرت ليوين "هدفين" في الدقيقتين 21 و53، ورحيم سترلينج في الدقيقة 31، وأولي واتكينز في الدقيقة 83.وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام ألبانيا، التي هزمت أندورا بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب البولندي مع نظيره المجري (3-3) في نفس المجموعة.