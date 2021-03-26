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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

غينيا الإستوائية تتأهل لكأس الأمم الإفريقية بالفوز على تنزانيا بهدف نظيف

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:44 ص
غينيا الإستوائية
غينيا الإستوائية
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تأهل منتخب غينيا الإستوائية إلى كأس الأمم الإفريقية، للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه القاتل على ضيفه منتخب تنزانيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب مالابو الجديد في اطار الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة بالتصفيات.

ويدين منتخب غينيا الاستوائية في هذا الفوز للاعبه إيميلو نسوو الذي احرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90،ليقود منتخب بلاده الي كاس الامم الافريقية بالكاميرون 2021.

وارتفع رصيد منتخب غينيا الأستوائية إلى 9 نقاط في المركز الثاني؛ لتتأهل رفقة تونس المتصدرة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد تنزانيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية - حتى الآن - كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو والجابون وجامبيا ومصر وجزر القمر والجزائر وزيمبابوي والسنغال وتونس وغينيا الاستوائية بالاضافة الي الكاميرون.

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