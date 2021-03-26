الداخلية السودانية: لا عودة لقانون النظام العام بأى صورة

أكدت وزارة الداخلية السودانية، أنه ليس هناك أي اتجاه بإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب، لاعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع متطلبات التغيير، وعلى رأسها قانون النظام العام، مشددة على أنه لن يعود بأي صورة من الصور.وأكدت وزارة الداخلية السودانية، في بيان، التزامها بكل أجهزتها بمعطيات المرحلة، نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم إلى سيادة القانون.وأوضحت أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة رفضها لهذا الأمر.وأكدت أن فرض أي نظم أوعقوبات تُنفذ بعيدًا عن الأجهزة العدلية المختصة يُعد أمرًا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية، متعهدة التصدي له بالحسم والحزم اللازمين.وشددت على أن مسئولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.