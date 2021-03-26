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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية السودانية: لا عودة لقانون النظام العام بأى صورة

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:43 ص
الداخلية السودانية
الداخلية السودانية
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أكدت وزارة الداخلية السودانية، أنه ليس هناك أي اتجاه بإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب، لاعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع متطلبات التغيير، وعلى رأسها قانون النظام العام، مشددة على أنه لن يعود بأي صورة من الصور.

وأكدت وزارة الداخلية السودانية، في بيان، التزامها بكل أجهزتها بمعطيات المرحلة، نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم إلى سيادة القانون.

وأوضحت أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة رفضها لهذا الأمر.

وأكدت أن فرض أي نظم أوعقوبات تُنفذ بعيدًا عن الأجهزة العدلية المختصة يُعد أمرًا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية، متعهدة التصدي له بالحسم والحزم اللازمين.

وشددت على أن مسئولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.

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