الجزائر تتعادل مع زامبيا 3-3 فى تصفيات أمم إفريقيا.. وتأهل زيمبابوى

تعادل منتخب الجزائر مع مضيفه منتخب زامبيا بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.تقدم منتخب الجزائر بهدفين في الدقيقتين ١٩ و٢٥ عبر رشيد غزال وإسلام سليماني، ثم نجح المنتخب الزامبي في تعديل النتيجة بهدفي باتسون داكا من ضربة جزاء في الدقيقة ٣٤، وكلاتوس شاما في الدقيقة ٥٢.وفي الدقيقة ٥٥، سجل إسلام سليماني الهدف الشخصي الثاني له والثالث للجزائر، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض مجددا بهدف في الدقيقة ٨٠ من ضربة جزاء سجلها باتسون داكا أيضا.ورفع التعادل رصيد الجزائر إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، والتي ضمنت من قبل اللقاء بلوغ كأس الأمم الإفريقية، فيما ودع منتخب زامبيا التصفيات رسميا بعدما ارتفع رصيده إلى ٤ نقاط، ولكنه ظل في المركز الرابع والأخير للمجموعة.وبهذه النتيجة، تأهل منتخب زيمبابوي - بشكل رسمي - لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، بعدما احتل المركز الثاني برصيد ٨ نقاط، وبفارق ٤ نقاط عن كل من بوتسوانا وزامبيا أصحاب المركزين الثالث والرابع.