تونس تفوز على ليبيا 5-2 فى تصفيات أمم أفريقيا

حقق منتخب تونس انتصارا كبيرا على مضيفه منتخب ليبيا بنتيجة 5-2 في المباراة، التي جمعتهما بملعب شهداء بنينا في إطار الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإذأفريقية بالكاميرون 2021.وشهد ملعب الشهداء بمدينة بنينا أول مباراة رسمية للمنتخب الليبي على أرضه منذ 8 أعوام.سجل خماسية المنتخب التونسي كل من: زياد الجزيري مهاجم الزمالك هدفين في الدقيقتين 48 و90، وإلياس السخيري في الدقيقة 39 ومحمد دراغر.وفي الدقيقة 51 وانيس بن سليمان بالدقيقة 84، بينما أحرز هدفي المنتخب الليبي اللاعب مؤيد اللافي في الدقيقتين 21 و54.وبتلك النتيجة، ودع منتخب ليبيا التصفيات بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الأخير، فيما حسم المنتخب التونسي تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية منذ الجولة الماضية؛ حيث أصبح متصدرا للمجموعة برصيد 13 نقطة.