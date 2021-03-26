رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعادل إسبانيا مع اليونان 1-1 فى تصفيات كأس العالم

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:37 ص
تعادل إسبانيا مع
تعادل إسبانيا مع اليونان
أ ش أ
طباعة
حقق منتخب اليونان تعادلا ثمينا امام مضيفه المنتخب الإسباني بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بملعب نويفو لوس كارمينيس في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

افتتحت إسبانيا التسجيل عبر ألفارو موراتا، في الدقيقة 33، وعادلت اليونان النتيجة في الدقيقة 57 عن طريق أنستاسيوس باكاسيتاس، من ركلة جزاء.

وحصد كل منتخب نقطة في بداية التصفيات، ومن المنتظر أن تواجه إسبانيا في الجولة الثانية منتخب جورجيا يوم الأحد المقبل.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من المجموعة؛ حقق منتخب السويد الفوز على ضيفه منتخب جورجيا بهدف نظيف سجله فيكتور كلايسون في الدقيقة 35.

وشهدت المباراة أول مشاركة للمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش العائد إلى منتخب السويد منذ نحو خمس سنوات عقب اعتزاله اللعب الدولي عقب يورو 2016.

وحصدت السويد أول ثلاث نقاط لها في المجموعة قبل مواجهة منتخب كوسوفو في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

منى زكى وأحمد حلمي يتصدران موكب المومياوات الملكية

الصحة: 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

رئيس هيئة قناة السويس يتابع أعمال التكريك بمنطقة جنوح السفينة (صور)


الصور

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إيطاليا تفوز على أيرلندا الشمالية 2-0 فى تصفيات مونديال 2022

فوز إنجلترا على سان مارينو 5-0 فى تصفيات كأس العالم

غينيا الإستوائية تتأهل لكأس الأمم الإفريقية بالفوز على تنزانيا بهدف نظيف

الجزائر تتعادل مع زامبيا 3-3 فى تصفيات أمم إفريقيا.. وتأهل زيمبابوى

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 

«أنا يوسف إدريس» جديد بشري عبد المؤمن عن دار ريشة