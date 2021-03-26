تعادل إسبانيا مع اليونان 1-1 فى تصفيات كأس العالم

حقق منتخب اليونان تعادلا ثمينا امام مضيفه المنتخب الإسباني بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بملعب نويفو لوس كارمينيس في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.افتتحت إسبانيا التسجيل عبر ألفارو موراتا، في الدقيقة 33، وعادلت اليونان النتيجة في الدقيقة 57 عن طريق أنستاسيوس باكاسيتاس، من ركلة جزاء.وحصد كل منتخب نقطة في بداية التصفيات، ومن المنتظر أن تواجه إسبانيا في الجولة الثانية منتخب جورجيا يوم الأحد المقبل.وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من المجموعة؛ حقق منتخب السويد الفوز على ضيفه منتخب جورجيا بهدف نظيف سجله فيكتور كلايسون في الدقيقة 35.وشهدت المباراة أول مشاركة للمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش العائد إلى منتخب السويد منذ نحو خمس سنوات عقب اعتزاله اللعب الدولي عقب يورو 2016.وحصدت السويد أول ثلاث نقاط لها في المجموعة قبل مواجهة منتخب كوسوفو في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.