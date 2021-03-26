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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس «السيادة السودانى» يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع اليونان

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:34 ص
البرهان
البرهان
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع اليونان، بما يحقق مصالح شعبيهما الصديقين.

وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة تهنئة، لرئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، خلال الرسالة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والازدهار لشعب اليونان في ذكرى استقلال بلاده.

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