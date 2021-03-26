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محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فايزر» تبدأ اختبار لقاح كورونا على الأطفال ما دون 11 عاما

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:16 ص
فايزر
فايزر
أ ش أ
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أعلن رئيس شركة "فايزر" ألبيرت بورلنا، أن الشركة بدأت بإجراء تجارب للقاحها ضد فيروس كورونا على الأطفال في عمر ما دون 11 عاما.

وقال بورلا - "أعلنا بشكل مشترك مع شركائنا من شركة (بيو ان تيك) بدء إجراء البحوث الدوية لمواصلة تقييم اللقاح ضد فيروس (كوفيد -19) على الأطفال في عمر ما بين 6 أشهر و11 عاما".

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