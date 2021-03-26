«فايزر» تبدأ اختبار لقاح كورونا على الأطفال ما دون 11 عاما

أعلن رئيس شركة "فايزر" ألبيرت بورلنا، أن الشركة بدأت بإجراء تجارب للقاحها ضد فيروس كورونا على الأطفال في عمر ما دون 11 عاما.وقال بورلا - "أعلنا بشكل مشترك مع شركائنا من شركة (بيو ان تيك) بدء إجراء البحوث الدوية لمواصلة تقييم اللقاح ضد فيروس (كوفيد -19) على الأطفال في عمر ما بين 6 أشهر و11 عاما".