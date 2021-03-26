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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تورونتو رابتورز يحتفظ بأسطورته كايل لاورى ويرفض مبادلته

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:31 ص
فريق تورونتو رابتوزر
فريق تورونتو رابتوزر
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احتفظ فريق تورونتو رابتوزر الكندي بلاعبه الأمريكي الأسطوري، كايل لاوري، ورفض مبادلته، مع انتهاء المهلة المحددة للأندية المشاركة في دوري رابطة السلة الأمريكية للمحترفين لمبادلة لاعبيهم.

واستمر لاوري 35 عاما أحد أفضل لاعبي تورونتو رابتورز على مر التاريخ لاعبا في الفريق حتى نهاية الموسم، انتظارا لتجديد عقده أو الرحيل إذا لم يتفق على التجديد، بينما رحل زميله نورمان باول إلى فريق بورتلاند تريل بليزرز مقابل حصول تورونتو على جاري ترينت جونيور ورودني هود.

كانت هناك تكهنات حول لوري وارتباط انتقاله المحتمل بفرق كليبرز والليكرز وسفين سكسيرز حتى نهاية الموعد النهائي عصر اليوم الخميس.

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