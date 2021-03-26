رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عائلة الشاب مقتحم طائرة بمطار نواكشوط تؤكد: يعانى من اضطرابات نفسية

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:28 ص
مقتحم طائرة بمطار
مقتحم طائرة بمطار نواكشوط
أ ش أ
طباعة
قالت عائلة الشخص الذي هدد بتفجير طائرة في مطار نواكشوط، إنه يدعى سليمان ولد سيد باب وهو حامل للجنسية الموريتانية ويعاني من اضطرابات نفسية حادة.

وأضافت عائلة الشخص - الذي يخضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن بعد اعتقاله اليوم في مطار نواكشوط - في بيان مساء الخميس، إن المعني اختفى منذ مساء أمس من بيت أهله وتسلل إلى الطائرة بغية الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت في البيان أن الشاب «درس اللغة الإنجليزية في نواكشوط منذ عدة سنوات، وولدت فيه المطالعة بتلك اللغة حب الهجرة إلى الولايات المتحدة، ولم تنجح معه محاولات أهله استبعاد تلك الفكرة من ذهنه».

وأضافت أنه «في سبيل تحقيق ذلك (الحلم) ترك موريتانيا سنة 2019، وتنقل بين عدة دول أفريقية بحثا عن سبيل يوصله إلى وجهته المرغوبة، والتي تحول السعي من أجلها إلى حالة نفسية أخذت بعدا مرضيا مع فشل كل محاولة، فلزم التحدث بالإنجليزية فلا يكاد يتحدث بغيرها».

وقالت العائلة إن أوراقه الثبوتية ضاعت في إحدى الدول الأفريقية وجرى ترحيله، ليحتجزه الأمن الموريتاني قبل أن يسلمه لعائلته حيث «ظل تحت مراقبة ذويه حتى خرج قبل شهرين، وحاول الاختباء في إحدى السفن، طمعا في الخروج من الوطن خفية، ومرة أخرى فشلت هذه المحاولة، واستلمناه ثانية».

وخلصت العائلة إلى أن الشاب المعني افتقدته والدته مساء أمس، وبدأت العائلة البحث عنه «قبل أن تنتشر أخباره صباح اليوم، حيث حاول التسلل إلى الطائرة والاختباء بها طمعا في أن يختلط بالمسافرين ويتمكن من الهجرة».

وأكدت العائلة: «لم يكن الشاب سليمان، اليوم ولا قبل اليوم، مسلحا بأي نوع من السلاح، ولا يحمل حتى عود ثقاب، ولم يرتكب قط أي فعل مجرم مهما كانت بساطته، أحرى أن توجه له تهمة أو يدان أو يسجن».

وأنهى جهاز الأمن الموريتاني عملية الاختطاف في وقت سابق اليوم بعد اقتحام الطائرة واعتقال رجل يدعي أنه أمريكي الجنسية بعد أن هدد بإحراق طائرة من نوع (آمبرايير)، تابعة للشركة الموريتانية للطيران، كانت تتواجد داخل مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وخالية من أي ركاب.

وشرعت الجهات المختصة في استجواب المعتقل، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، قبل فتح المطار أمام الرحلات المغادرة والوافدة.

موضوعات متعلقة

عامل خردة يستدرج طفلا ويغتصبه بمطروح.. ووالدته: «مش هسيب حق ابني»

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

نقابة الإعلاميين تستنكر تصريحات أستاذ بـ«إعلام القاهرة»: سنتخذ إجراءات تأديبية ضده


الصور

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إيطاليا تفوز على أيرلندا الشمالية 2-0 فى تصفيات مونديال 2022

فوز إنجلترا على سان مارينو 5-0 فى تصفيات كأس العالم

غينيا الإستوائية تتأهل لكأس الأمم الإفريقية بالفوز على تنزانيا بهدف نظيف

الجزائر تتعادل مع زامبيا 3-3 فى تصفيات أمم إفريقيا.. وتأهل زيمبابوى

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 

«أنا يوسف إدريس» جديد بشري عبد المؤمن عن دار ريشة