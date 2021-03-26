عائلة الشاب مقتحم طائرة بمطار نواكشوط تؤكد: يعانى من اضطرابات نفسية

قالت عائلة الشخص الذي هدد بتفجير طائرة في مطار نواكشوط، إنه يدعى سليمان ولد سيد باب وهو حامل للجنسية الموريتانية ويعاني من اضطرابات نفسية حادة.وأضافت عائلة الشخص - الذي يخضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن بعد اعتقاله اليوم في مطار نواكشوط - في بيان مساء الخميس، إن المعني اختفى منذ مساء أمس من بيت أهله وتسلل إلى الطائرة بغية الهجرة إلى الولايات المتحدة.وأوضحت في البيان أن الشاب «درس اللغة الإنجليزية في نواكشوط منذ عدة سنوات، وولدت فيه المطالعة بتلك اللغة حب الهجرة إلى الولايات المتحدة، ولم تنجح معه محاولات أهله استبعاد تلك الفكرة من ذهنه».وأضافت أنه «في سبيل تحقيق ذلك (الحلم) ترك موريتانيا سنة 2019، وتنقل بين عدة دول أفريقية بحثا عن سبيل يوصله إلى وجهته المرغوبة، والتي تحول السعي من أجلها إلى حالة نفسية أخذت بعدا مرضيا مع فشل كل محاولة، فلزم التحدث بالإنجليزية فلا يكاد يتحدث بغيرها».وقالت العائلة إن أوراقه الثبوتية ضاعت في إحدى الدول الأفريقية وجرى ترحيله، ليحتجزه الأمن الموريتاني قبل أن يسلمه لعائلته حيث «ظل تحت مراقبة ذويه حتى خرج قبل شهرين، وحاول الاختباء في إحدى السفن، طمعا في الخروج من الوطن خفية، ومرة أخرى فشلت هذه المحاولة، واستلمناه ثانية».وخلصت العائلة إلى أن الشاب المعني افتقدته والدته مساء أمس، وبدأت العائلة البحث عنه «قبل أن تنتشر أخباره صباح اليوم، حيث حاول التسلل إلى الطائرة والاختباء بها طمعا في أن يختلط بالمسافرين ويتمكن من الهجرة».وأكدت العائلة: «لم يكن الشاب سليمان، اليوم ولا قبل اليوم، مسلحا بأي نوع من السلاح، ولا يحمل حتى عود ثقاب، ولم يرتكب قط أي فعل مجرم مهما كانت بساطته، أحرى أن توجه له تهمة أو يدان أو يسجن».وأنهى جهاز الأمن الموريتاني عملية الاختطاف في وقت سابق اليوم بعد اقتحام الطائرة واعتقال رجل يدعي أنه أمريكي الجنسية بعد أن هدد بإحراق طائرة من نوع (آمبرايير)، تابعة للشركة الموريتانية للطيران، كانت تتواجد داخل مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وخالية من أي ركاب.وشرعت الجهات المختصة في استجواب المعتقل، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، قبل فتح المطار أمام الرحلات المغادرة والوافدة.