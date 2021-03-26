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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:25 ص
حادث
حادث
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع 3 حوادث متفرقة فى مراكز"حوش عيسى، ووادي النطرون، وإيتاي البارود"، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا بوقوع 3 حوادث متفرقة، حيث استقبلت مستشفى حوش عيسى العام 3 مصابين إثر وقوع حادث دراجة نارية على طريق الكوم الأخضر الداخلي بمركز حوش عيسى، أسفر الحادث عن إصابة "مصطفى. ع.أ ج"٣٥ سنة، و"طارق. س. م. ج"، ١٤ سنة، و"إبراهيم. ع.أ ج"،١٥ سنة.

كما أصيب شخصين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخرى نقل بالكيلو 35 الطريق الصحراوي اتجاه الدولي، أسفر الحادث عن إصابة "أحمد.أ. ص" 38 سنة، و" أميرة. س. س" 32 سنة.

وأصيب شخصين إثر وقوع حادث سيارة ملاكي مع "توك توك" طريق على كفر مساعد بإيتاي البارود، أسفر الحادث عن إصابة "زكية.ي. ز" 28 سنة، و"كريم. س. م. أ" 30 سنة.

وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

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