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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة تكشف عن أكثر من 900 بروتين مرتبط بالصرع

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:23 ص
الصرع
الصرع
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كشف تحليل أنسجة المخ البشري البالغ عن أكثر من 900 بروتين مرتبط بالصرع.

ويُعرف اضطراب الدماغ، الذي يُقدر أنه يصيب أكثر من 3 ملايين أمريكي، بأعراض الهلوسة، والحالات الشبيهة بالحلم، والنوبات الجسدية غير المنضبطة، وغالبًا ما تؤدي إلى إعاقة.

وفحص الباحثون في كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك، الاختلافات الجزيئية بين أدمغة 14 مريضًا بالصرع ومجموعة أخرى من 14 بالغًا من نفس العمر والجنس لم يكن لديهم المرض.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المستويات المتغيرة من بروتينات الدماغ سادت في منطقة "الحُصين" في المخ، وهي بنية تقع في أعماق الجمجمة ومسئولة عن الذاكرة والتعلم.

ومع ذلك، تم تغيير حوالي 134 بروتينًا بشكل كبير في كل من الحُصين والقشرة الأمامية، وهي الثلث الأمامي من الدماغ، وهي مسئولة أيضًا عن التحكم في التفكير وحركات الجسم.

وتم ربط معظم البروتينات المتغيرة بالجينات المسئولة عن إنتاج البروتين ومرتبطة بالصرع في دراسات سابقة أصغر بكثير، لكن أربعة من البروتينات العشرين الأكثر تغيرًا لم تكن مرتبطة من قبل بهذا الاضطراب.

وأوضح الباحثون أن بروتينًا معينًا برز باعتباره الأكثر استنفادًا في جميع مناطق الدماغ.

ويُعرف البروتين الذي يُطلق عليه إسم (GNB1) بأنه يلعب دورًا مهمًا في عشرات التفاعلات البيولوجية أو المسارات، التي تشارك في نمو الأعصاب والتواصل في جميع أنحاء الدماغ، لكنهم يقولون إن دوره الدقيق في الصرع لا يزال غير واضح.

وأضاف الباحثون: إنه على الرغم من عقود من البحث، لا تزال أسباب الصرع غير معروفة.. تُستخدم العشرات من الأدوية للسيطرة على النوبات من خلال استهداف نقاط ضعف البروتين المعروفة والتجاوزات أو النقص، و"العواصف الكهربائية" التي تسببها في الدماغ، لكنها تفشل في ثلث المرضى في القيام بذلك.

وقال الدكتور "أورين ديفنسكى"، الأستاذ في قسم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء بجامعة نيويورك: "يحدد تحليلنا المئات من أهداف العلاج الجديدة المحتملة للصرع، مع التركيز على مناطق الدماغ التي تضررت في الغالب من المرض.. بينما تشير نتائجنا إلى أن منطقة الحُصين فى المخ، هي أكثر مناطق الدماغ عرضة للإصابة بالصرع، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ما إذا كانت هذه المنطقة هي المصدر الرئيسي للمرض الذي ينتشر منه الضرر عبر مناطق الدماغ الأخرى، وكذلك كيفية حدوث الصرع بشكل متبادل. مرتبط باضطرابات أخرى، مثل الخرف والاكتئاب".

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