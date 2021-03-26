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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أصحاب بنسيطر» أغنية جديدة لمصطفى شعبان وعمرو سعد فى «ملوك الجدعنة»

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:29 ص
ملوك الجدعنة
ملوك الجدعنة
دعاء عبد المقصود
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ملوك الجدعنة" لعمرو سعد ومصطفى شعبان البرومو الدعائى للعمل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بشكل حصري على شاشة قنوات "mbc"، وحقق البرومو نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد أقل من يوم من طرحه، وجاءت تعليقات الجمهور على العمل أنهم ينتظروا الدويتو بين عمرو سعد ومصطفى شعبان ومتحمسين لعملهما سويا.

وانتهى النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان من تسجيل إحدى الأغنيات الدعائية للمسلسل مؤخرا والتي تحمل اسم "أصحاب بنسيطر" في أحد الاستديوهات الخاصة ببيروت، والأغنية من المقرر طرحها خلال أيام.

ويواصل نجوم العمل تصوير مشاهده فى مدينة استوديوهات لبنان وخاصة في الحارة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث العمل وانتهى المخرج أحمد خالد موسى من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث المسلسل ومن المقرر أن يبدأ فى مونتاج الحلقات الأولى خلال أيام بالتزامن مع التصوير.

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

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