المغرب: ضبط 2000 كيلوجرام من مخدر الحشيش

تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة القنيطرة، من ضبط طنين و10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، والقبض على أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تعمل في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.وأوضحت المديرية العامة للأمن، في بيان لها، أنه تم ضبط المشتبه فيه الأول في هذه العملية الأمنية على متن سيارة.. وأسفرت عملية التفتيش التى جرت عن ضبط طنين وعشرة كيلوجرامات من مخدر الحشيش مكونة من 67 رزمة، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من ضبط المشتبه فيه الثاني الذي كان يرافقه على متن سيارة أخرى.وأضاف البيان أن التحقيقات والتحريات المتواصلة في هذه القضية قادت إلى ضبط شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذه الشبكة الإجرامية، وهما في حالة تلبس بحيازة بندقية للصيد و11 خرطوشة؛ حيث تبين تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.تم التحفظ على المتهمين الأربعة تحت الحراسة النظرية انتظارا للتحقيقات، التى تشرف عليها النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين.