ضبط شخص بحوزته 500 جرام هيروين بالطريق الإقليمى بالفيوم

تمكن ضباط كمين الطريق الإقليمي من ضبط سائق سيارة ملاكي وبحوزته 500 جرام من الهيروين الخام تقدر بنحو نصف مليون جنيه.وكان قد تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير إدارة الطرق والمنافذ، يفيد بقيام ضباط القطاع الثاني بالطريق الإقليمي بقيادة النقيب أحمد صلاح عبدالسلام، والنقيب خالد حسن، بالقبض على سائق سيارة تحمل رقم"أ س أ 1324"، وبحوزته كميه كبيرة من الهيرون الخام، وتقدر قيمة المضبوطات نصف مليون جنيه تقريبًا.وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.