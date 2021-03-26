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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الفاو تقدم الدعم الفنى لمصر من أجل مواجهة دودة الحشد

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:09 ص
دودة الحشد
دودة الحشد
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، إن المنظمة شرعت بوضع برامج تعاون فنية لتقديم الدعم لمصر لمواجهة دودة الحشد الخريفية بعد أن تم التأكد من وجودها في البلاد، حيث تم تدريب عدد كبير من المتخصصين، وتوفير الأدوات والمصايد والوسائل الخاصة بمكافحة هذه الآفة ومساعدة المسؤولين في تطوير خطة العمل الوطنية وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية، إلى جانب تطوير المعامل المصرية للتربية الجماعية للأعداء الطبيعية.

وأضاف حاج الأمين، في تصريحات صحفية الخميس أن المنظمة قدمت خلال عام 2019 عددًا من الدورات التدريبية لإخصائيين من 22 محافظة مصرية، حيث قام المكتب الإقليمي للفاو بالتعاون مع المكتب القطري بتقديم الدعم الفني عن طريق نقل خبرات الدول التي واجهت هذه الآفة وتأمين المواد اللازمة للتحري عن الآفة من مصائد فيرمونية وأجهزة هاتف محمول لتسهيل استخدام التطبيقات الملائمة للحصول على المعلومات بدقة.

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