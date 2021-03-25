تسليم المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك صحتك» بأسوان

سلم فتحي محمد عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، دراجات المرحلة الثالثة ضمن مبادرة «دراجتك.. صحتك» بمركز شباب مدينة أسوان.جاء ذلك بحضور أسر بعض الشباب الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة، وتم استلام الدراجات المحجوزة من المرحلة الثالثة، والتي تم تسليمها بمركز شباب مدينة أسوان.بدوره، قال فتحي محمد عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن مبادرة «دراجتك.. صحتك» هي مبادرة قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، وأن الهدف من المبادرة استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية للتعايش مع أزمة فيروس كورونا للمساهمة في التباعد وتجنب العدوى.وتأتي المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية من خلال رياضة ركوب الدراجات.الجدير بالذكر أنه يتم التقدم للحجز من خلال موقع بوابة وزارة الشباب والرياضة ويتم طرحها بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة فورى المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.