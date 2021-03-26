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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس الأم المتهمة بالتسبب فى مقتل طفلتيها بشبرا الخيمة

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:41 ص
حبس
حبس
كتب صلاح حسنى
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أمرت النيابة بشبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام بطلب تحريات المباحث في واقعة مصرع طفلتين نتيجة تسرب الغاز في شقتهما بشبرا الخيمة وإتهام والديهما والدتهما بأنها تسببت في الواقعة لأنها وقت الحادث كانت تمارس الرذيلة مع عشيقها.

كما أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامات زوجها لها بالزنا والتسبب في وفاة طفلتيهما.

وكانت المتهمة أصيبت باختناق وتم إيداعها العناية المركزة وعقب تحسن حالتها الصحية تم التحقيق معها في نيابة شبرا الخيمة، حيث تقرر حبس عشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة في واقعة مصرع طفلتين نتيجة تسريب الغاز داخل شقتهما، حيث تبين أن أمهما كانت تمارس علاقة أثمة مع شخص فتسرب الغازمما أدى إلى مصرع الطفلتين وإصابة المتهم وعشيقته باختناق ونقلهما للمستشفى.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة الطفلتين للتحقيق معها

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بلاغا بتسريب غاز من شقة بمنطقة شبرا الخيمة.

وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة لمكان الواقعة وتبين مصرع طفلتين نتيجة اختناقهما بسبب تسريب الغاز، بينما تم العثور على أمهما وشخص غريب ليس زوجها في أحد غرف الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى وتم التصريح بدفن جثتي الطفلتين عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث في اتهام والد الضحيتين الأم بالزنا والتسبب في وفاة المجني عليهما.

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