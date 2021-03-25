بواسطة خبراء.. رياضة أسوان تنظم مشروع لتدريب الطلاب على قيادة الدراجات

تنظم مديرية الشباب والرياضة بأسوان مشروع تدريب للطلاب على قيادة الدراجات بواسطة خبراء متميزين، في إطار إهتمام ودعم الوزارة للشباب، بالتعاون مع المديرية.وتأتي الفعاليات ضمن مبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت عنوان ( دراجتك... صحتك).وحددت مديرية الشباب والرياضة بأسوان الأعمار للشباب المتقدمين وتتراوح ما بين 15 لـ35 عامًا.وتصل مدة التدريب على قيادة الدراجات تحت إشراف الخبراء لمدة شهر، ويتم لمدة يومان أسبوعيًا، وتبلغ قيمة الاشتراك 50 جنيهًا، وسيتم إصدار شهادة معتمدة من الوزارة، والمشروع القومي للدرجات الرياضية.وحددت مديرية الشباب والرياضة بأسوان الأرقام التالية للاشتراك وهم: ٠١٢٧٠٨٥٨٥٥٥ عاطف عبد العظيم، و٠١١٢٢٠٢٠٨٨١ كابتن أحمد جابر.ويأتي ذلك في إطار انشطة ومجهودات مديرية الشباب والرياضة بأسوان لتدريب النشأ والشباب على ممارسة الرياضة، والاشتراك في العديد من الأنشطة الرياضية التي تساهم بدورها في قضاء وقت فراغهم بطريقة مفيدة.