وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية المشاركة بمشروعات التضامن الاجتماعى بمبادرة الرئيس تطوير الريف المصرى بمحافظات "أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا" على هامش زيارتها للمحافظة.جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومجدى نجيب وكيل المديرية ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ لشئون الجمعيات الأهلية وعددًا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ورجال الإعلام والصحافة وممثلى العشرات من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظات اسيوط وسوهاج والمنيا وقنا.وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهورى ثم ترحيب المحافظ بالوزيرة وجميع الحضور من مختلف المحافظات.وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى تستهدف 1500 قرية على مستوى الجمهورية من القرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن لقاء اليوم شهد إطلاق فعاليات مشروعات المبادرة بقرى محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا من خلال مؤسسات المجتمع المدنى وبعض الجمعيات الاهلية لتشمل مشروعات اعمار المنازل وسكن كريم وانشاء مراكز التأهيل والعلاج الطبيعى والاكتشاف المبكر للامراض بالاضافة الى مشروعات الوزارة مودة ووعى و2 كفاية لتنظيم الاسرة ومشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والاسر المنتجة وتوفير الاطراف الصناعية للاشخاص ذوى الهمم من اصحاب الاعاقات الحركية.وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد المستفيدين من مشروع سكن كريم بالمرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة بلغ 67 الف و747 مستفيد على مستوى الجمهورية بينما المرحلة الثانية تستهدف 100 الف مستفيد مشيرة الى ان اختيار المستفيدين من الاسر الاولى بالرعاية بالقرى الاكثر احتياجًا يتم وفق ابحاث اجتماعية وعمليات رصد ميدانى يتم اجرائها من خلال 2000 رائدة مجتمعية و2800 باحث ميدانى بقرى ومراكز المحافظات كما أكدت على استمرار عمليات المسح الميدانى والتوسع فى ضم عدد اكبر من المستفيدين للحصول على خدمات المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال اداراتها المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى المبادرة.وأكد محافظ أسيوط أهمية المشروع القومى لتطوير الريف المصري الذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الاولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح " وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط".ولفت إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية الشريكة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.وفى نهاية اللقاء وجه محافظ أسيوط الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى وجميع فريق العمل بالوزارة والجمعيات المشاركة فى تنفيذ المشروعات بقرى محافظات اسيوط وسوهاج والمنيا وقنا على دورهم فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر حياة كريمة لهم ومساعدة ودعم الاسر الاولى بالرعاية وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا.