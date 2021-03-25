نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الخميس، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.وشهد الحفل اكتمال العدد وطبقا للسعة الاستيعابية المسموح بها، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية داخل المسرح.تضمن برنامج الحفل مختارات من أهم أعمال الموسيقار الراحل التى شكلت ملامح الموسيقى والغناء وأثرت فى وجدان الجماهير فى مصر والوطن العربى، وتغنى بها نجوم الأوبرا.يذكر أن الفنان محمد عبد الوهاب ولد في 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة، وهو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقُب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي، وبدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الاذاعة عام 1934.أرتبط بأمير الشعراء احمد شوقى بعد ان وضع ألحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، من أهم أعماله كليوباترا، والجندول للشاعر على محمود طه، كما تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة احمد، وردة، فيروز، اسمهان وطلال مداح، ورحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد ان اثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى.