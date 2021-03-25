زعيم أغلبية النواب: نعيش مصطلح أغلبية المواطن

أكد المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يمتاز بالعمل المؤسسي وليس بالعمل الفردي أو الشخصي.واضاف رشاد، في تصريحات له، ان الجانب التشريعي للحزب يتم عن طريق غرفة تشريعية تضم مجموعة من الخبراء الفنيين الذين يقومون بدراسة كل مقترح أو طلب يتقدم به النواب.وقال الأمين العام لمستقبل وطن، إن الأغلبية في السابق كانت عن طريق الحكومة وحزب الأغلبية، وكانت الأغلبية مهمتها وقتئذ الدفاع وتسويق قرارات الحكومة، أما الآن فيوجد مصطلح أغلبية المواطن، مؤكدا أنه من الممكن تواجد قرارات من المواطن تستحق المراجعة ونقوم باستيضاح هذه الرؤية للمواطن فيما بعد.