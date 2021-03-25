رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعيم أغلبية النواب: نعيش مصطلح أغلبية المواطن

الخميس 25/مارس/2021 - 11:34 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد
أشرف لاشين
طباعة
أكد المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يمتاز بالعمل المؤسسي وليس بالعمل الفردي أو الشخصي.

واضاف رشاد، في تصريحات له، ان الجانب التشريعي للحزب يتم عن طريق غرفة تشريعية تضم مجموعة من الخبراء الفنيين الذين يقومون بدراسة كل مقترح أو طلب يتقدم به النواب.

وقال الأمين العام لمستقبل وطن، إن الأغلبية في السابق كانت عن طريق الحكومة وحزب الأغلبية، وكانت الأغلبية مهمتها وقتئذ الدفاع وتسويق قرارات الحكومة، أما الآن فيوجد مصطلح أغلبية المواطن، مؤكدا أنه من الممكن تواجد قرارات من المواطن تستحق المراجعة ونقوم باستيضاح هذه الرؤية للمواطن فيما بعد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

عامل خردة يستدرج طفلا ويغتصبه بمطروح.. ووالدته: «مش هسيب حق ابني»

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

منى زكى وأحمد حلمي يتصدران موكب المومياوات الملكية


الصور

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 

«أنا يوسف إدريس» جديد بشري عبد المؤمن عن دار ريشة