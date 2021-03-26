الإحصاء: 31.7% زيادة في واردات مصر من الحبوب الروسية خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت حبوبا من دولة روسيا بقيمة 1.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت 455 مليون دولار خلال عام بنسبة 31.7%.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن إجمالي واردات مصر من روسيا الاتحادية بلغت 2.9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 3.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 17.3%.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.