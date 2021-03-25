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تحقيقات

«الحفاضات المضروبة».. جراثيم وبكتيريا تحاصر أطفالنا

الخميس 25/مارس/2021 - 11:24 م
الحفاضات المضروبة
الحفاضات المضروبة
هاني سميح
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بلغ حجم سوق حفاضات الأطفال فى مصر 5.5 مليار جنيه سنويًا خلال الآونة الأخيرة، بالرغم من تواجد 5 شركات محلية فقط لإنتاج الحفاضات بشكل رسمي في مصر، ما كشف ظاهرة انتشار الحفاضات المضروبة، ومصانع بير السلم المتورطة في تزييفها، وبيعها بأسعار أرخص من الأصلية.

كما تبين أيضًا أن هذه المصانع المشبوهة تعمل على تقليد العلامات التجارية للشركات الأصلية، وترويج منتجاتها المضروبة على إنها أصلية، بهدف إقناع المستهلك بجودة الحفاضات.

إحدى ضحايا الحفاضات المغشوشة، تعرض طفلها الوحيد للإصابة بالتهابات وفطريات حادة بعد استخدامها مباشرة، حتى ازداد الأمر سوءًا، وأصبح الطفل غير قادر على ارتداء أي نوع من الحفاضات.

اضطرت مريم، السيدة الثلاثينية، التردد على طبيب أطفال، ليتابع حالة طفلها الوحيد، ونصحها باستخدام الملابس القطنية فقط له، بسبب تعرضه لحساسية جلد الأطفال في ذلك العمر، كما أرشدها لنوع معين من الحفاضات، التي يمكنها استخدامه بشكل آمن، في ظل انتشار المنتجات المغشوشة.

اعتادت "مريم" على شراء كميات كبيرة من حفاضات الأطفال كل فترة، واتبعت حينها نصيحة الطبيب في شراء ما وجهها إليه، لكنها لم تتوقع الصدمة، حين اشتد الأمر أكثر من السابق، وتعرض طفلها للإصابة بطفح جلدي، لتعود إلى الطبيب مرة أخرى، ويمنع طفلها من استخدام أي حفاضات نهائيًا، لما سببته من مشكلات جسيمة في الجلد.

وفي إحدى الدراسات التي نشرتها وكالة البيئة الفرنسية (ANSES)، تبين أن حفاضات الأطفال التي تباع في الأسواق بها مواد سامة خطيرة، أبرزها مادة "الغليفوسات" القاتل، خاصة في تلك الأنواع المعبأة في أكياس مشابهة لأكياس الحفاضات الأصلية، بجانب وضع ماركات مزيفة عليها.

وفي تقارير أخرى صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اتضح أن عدد الأطفال المستخدمين للحفاضات في مصر بلغ 36 مليون طفل حتى سن 4 سنوات.

ومن جانبه، حذر الدكتور مدحت خفاجي، أستاذ جراحة الأورام، من الانسياق وراء شراء أي منتجات داخل الصيدليات أو المحال المتخصصة في بيع المستلزمات الطبية، منوهًا إن مصنعيها يغشونها باستخدام علامات تجارية مزيفة، ما تتسب في حدوث أمراض عدة التهابات الجلدية واحمرار الجلد.

"السبب الرئيسي في هذه الظاهرة، هي أن الحفاضات مصنوعة من مواد غير قطنية"، أشار الطبيب إلى أن تلك المنتجات تجعل الطفل في حالة بلل متواصل، مشددًا على آليات الوقاية الجيدة التي يجب أن تتبعها الأم في حالة ظهور أي أعراض جانبية من استخدام الحفاضات، ومنها استخدام المياه فقط دون الصابون بعد تغيير الحفاضة.

اختتم "خفاجي" حديثه مع "الدستور"، مطالبًا بضرورة تفعيل قانون لجان التفتيش الداخلي على المصانع الحكومية، والذي يقوم بالرقابة على موظفي الحكومة بتقديم تقارير عن كل عامل خلال عام.

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