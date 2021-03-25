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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لحديثي التخرج.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالعاشر من رمضان

الخميس 25/مارس/2021 - 11:50 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات السجاد الشهيرة بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 30 مساعد نساج، و20 فني تجهيزات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلا على مؤهل متوسط صناعي.

كما تطلب الشركة، 20 عامل موزع على شركات المجموعة، وذلك استيفاء لنسبة ال5% لذوي الهمم.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف ألا يزيد عمره علي 28 سنة، وأن يكون من حديثي التخرج.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر وسيلة مواصلات (العاشر، الشرقية).

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0554366666، والتواصل مع المدير المسئول نادر رجب، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B1.

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