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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السبت.. انقطاع مياه الشرب 24 ساعة عن بعض القرى بأسوان

الخميس 25/مارس/2021 - 11:58 م
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب
أسوان_إسراء توفيق
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أعلنت شركة مياه الشرب عن انقطاع المياه، السبت المقبل، لمدة 24 ساعة عن بعض القرى التابعين لمركزي كوم أمبو ونصر النوبة التابعين لمحافظة أسوان، نظرًا لاستكمال أعمال الصيانة بخط المياه الناقل من محطة مياه فطيرة لرافع مياه وادي العرب قطر 700 مللى.

ومن المقرر أن تنقطع مياه الشرب عن المناطق الآتية:
١- مركز كوم أمبو (أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج -الكمبيل).
2- مركز نصر النوبة (مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت).

ويأتى ذلك اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم السبت المقبل وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الأحد.

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية توفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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