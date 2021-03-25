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محافظات

«صحة السويس» تناقش آليات زيادة نسب التسجيل بالتأمين الشامل

الخميس 25/مارس/2021 - 11:13 م
صحة السويس
صحة السويس
كريم أنور
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ترأس وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى اجتماعا بالقيادات الصحية، لمناقشة سبل زيادة الإقبال على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الحفناوي أن رفع الوعي بين المواطنين يزيد من نسب التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم تفعيل عدد من التوصيات خلال المرحلة المقبلة ومنها تشكيل فرق متحركة من جميع الأدوات الصحية لتسجيل الموظفين بالمصانع والأحياء والمصالح الحكومية والشركات.

وأشار إلى دور الرائدات الريفيات وما يلعبه في الوصول لجميع شرائح المجتمع خاصة في الريف، وأيضا توفير المستلزمات الخاصة بالتسجيل، وكذلك فرق الإعلام والتوعية الصحية لرفع الوعى المجتمعى للمواطنين وتوضيح أهمية التسجيل فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتوضيح آليات المشروع والخدمات المقدمة والمشاركة والتنسيق بين القيادات ومديرية الصحة لزيادة نسب التسجيل بالمحافظة، وأيضًا المشاركة فى الرد على الاستفسارات الخاصة بهذه المنظومة والتى تعتبر نقلة نوعية فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالجودة العالية.

وناقش الاجتماع آليات المرحلة المقبلة لزيادة نسب مشاركة المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية في التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظومة.

وطرح الاجتماع عددا من الآليات التي من شأنها جذب المواطنين لعمل الملفات العائلية ومن أهمها رفع الوعى بالتعريف بالمنظومة وطرق تقديم الخدمات الصحية من خلالها ومميزاتها ودورها فى النهوض بالمنظومة الصحية، بما يسهم فى تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى من الجودة والتميز.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور رضا فكري وكيل المديرية والدكتورة سارة أحمد منسق مشروع التأمين الصحي بالسويس والدكتورة هبه فاروق مدير إدارة الرعاية الأولية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية ومنسقي طب الأسرة والمنسق الإعلامى للمشروع وفريق التوعية الصحية.

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