غلق وتشميع سنتر تعليمي بإطسا في الفيوم

تفقد خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، اليوم الخميس، مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل قرية الغرق.وأسفرت جولته الميدانية التي أجراها عن غلق وتشمييع سنتر تعليمي ناحية الغرق بحري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.وعلى صعيد آخر، من خلال المرور على المطاعم والمقاهي والمحلات لمتابعة مدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية، تم مصادرة 15 شيشة من مقهيين مخالفين لقرارات الدولة للإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأكد فراج أنه لا تهاون مع المخالفين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.