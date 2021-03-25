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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران يناقش مع رئيسا لجنتى السياحة والشباب بمجلس النواب تحديات القطاع

الخميس 25/مارس/2021 - 11:11 م
وزير الطيران يناقش
وزير الطيران يناقش ورئيس لجنتى السياحة والشباب
فاتن غلاب
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التقى الطيار محمد منار وزير الطيران بمقر وزارة الطيران النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران والنائب الدكتور محمود عبده حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب حسن عمار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والنائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والنائب علي بدر أمين اللجنة الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام.

في بداية اللقاء رحب وزير الطيران بأعضاء مجلس النواب وأثنى على التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الطيران والمجلس الموقر، حيث استعرض الجانبان التحديات التي تواجه قطاع الطيران وكذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاعي السياحة والطيران والخدمات المقدمة بالمطارات المصرية وارتفاعات البناء المصرح بها بمنطقة أرض الجبل بمحيط مطار بورسعيد.

وأكدت النائبة نورا على أن قطاع الطيران المدني من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل فعال في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، مشيده بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع الطيران في ظل أزمة كورونا فضلًا عن حصول ثماني مطارات مصرية حتى الآن على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي (ACI) والذي يعكس مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطارات المصرية.

كما أثنت رئيس لجنة السياحة والطيران على التنسيق الفعال بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى دعم السياحة الداخلية من خلال إطلاق مبادرات متنوعة ومنها (شتي في مصر)، وأكدت النائبة أن اللجنة لا تدخر جهدًا لتوفير كافة سبل الدعم لقطاع الطيران.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات المصرية والتي كان لها عظيم الأثر في نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي أقيمت في مصر في يناير الماضي وأصبحت نموذج يحتذي به في عدد من دول العالم الأمر الذي أدي إلى كسب ثقة جميع الاتحادات الرياضية الدولية وأكد على قدرة مصر لاستضافة مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية.

وفي نهاية اللقاء أكد وزير الطيران أن الوزارة وجميع شركاتها التابعة تسعى دائما إلى رعاية كافة الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر ولا تتوانى في تقديم سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لجميع المنتخبات والفرق الرياضية المشاركة في البطولات الرياضية، كما تسعى وزارة الطيران المدني بشكل دائم على المشاركة والتعاون المثمر مع وزارة السياحة والآثار لتحفيز الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية من خلال إطلاق المبادرات المشتركة وتقديم كافة التسهيلات للسائحين وشركات الطيران بالمطارات الإقليمية المصرية.

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